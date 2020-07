Controlli anti-covid: sanzionato un locale a Camposanto

A cura dei finanzieri, si stanno approfondendo le posizioni dei diciotto lavoratori trovati intenti a prestare il proprio servizio all’interno del locale. Detta struttura, infatti, dotata di bar, ristorante, piscina e di un costante intrattenimento musicale vede lavorare al proprio interno camerieri, baristi, cassieri, cuochi, pizzaioli, ma anche bagnini e deejay, in relazione sembrerebbero emergere lavoratori in nero.

Durante le verifiche, gli agenti del Commissariato hanno intercettato un post pubblicato su Instagram, contenente un messaggio oltraggioso contro le forze di Polizia operanti, da parte di un giovane 23enne, che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di diffamazione aggravata mediante l’utilizzo di social network.

