Controlli Carabinieri: altre 33 persone in giro senza valido motivo

Venti persone, tutte fermate nella zona montana e pedemontana della provincia, colte dai Carabinieri circolare o in assembramenti, in violazione del decreto che limite e vieta gli spostamenti all'interno del proprio comune e nei trasferimenti da un comune all'altro. Si tratta soprattutto di contravvenzioni elevate per spostamenti non giustificati a bordo di auto.Nella bassa modenese sono state contravvenzionate 20 persone, delle quali 16 in circolazione all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute, due per essersi spostate al di fuori del proprio comune e quattro per aver generato assembramenti in luogo pubblico.A Sassuolo e comuni della zona, sono state sanzionate quattro persone, delle quali una a piedi a Maranello e tre a bordo di veicoli nell'area del distrettoNella zona montana della provincia, nell’ambito di uno dei servizi coordinato, sono state contravvenzionate nove persone, delle quali tre a Serramazzoni, una a Sestola, tre a Montefiorino e due a Pavullo nel Frignano.