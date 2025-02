Controlli dei Carabinieri a Modena e provincia: due arresti i due sere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nelle serate del 19 e 20 febbraio 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato i controlli su tutto il territorio per prevenire i furti e garantire la sicurezza nelle città e nei parchi della provincia. A Carpi, i militari hanno concentrato i controlli nel comune di Novi di Modena, identificando 73 persone, di cui 23 straniere, e verificando 31 veicoli. Inoltre, sono stati ispezionati due esercizi pubblici.



A Sassuolo, invece, i Carabinieri hanno arrestato un 44enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. L’uomo, condannato per furto in abitazione, rapina e ricettazione tra il 2015 e il 2020, dovrà scontare 5 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione.

Il giorno successivo, i controlli si sono spostati a Concordia e San Possidonio, con verifiche nelle zone più frequentate. Qui sono state identificate 43 persone, controllati 26 veicoli e ispezionati 3 locali, senza rilevare irregolarità.

Infine, a Modena, un altro arresto: un 46enne è stato portato in carcere per scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Modena.