I militari della Stazione dihanno segnalato alla Prefettura un uomo di 31 anni, che sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Stessa sorte per un 43enne che a Sassuolo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.Nell’ambito della circolazione stradale, ai Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 46enne e un 52enne, risultati positivi al controllo con l’etilometro, e inoltre un 36enne, che manifestando chiari sintomi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 3 cittadini stranieri, rispettivamente di 24, 27 e 28 anni, che sottoposti a controllo sono risultati non in regola con le norme di permanenza nel Territorio Nazionale. Nei loro confronti sono state avviate le previste procedure amministrative presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena.