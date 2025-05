Controlli dei carabinieri nella notte in provincia: un arresto e due denunce

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un arresto, due denunce e una segnalazione amministrativa: è il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, con l'obiettivo di contrastare le condotte illecite alla guida, in particolare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

L'operazione ha visto impegnate diverse pattuglie nei territori di Carpi e Maranello. Proprio a Maranello, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 54 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Modena. L’uomo dovrà scontare due anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della sua ex convivente.



Nel corso dei posti di blocco, due giovani conducenti – un 26enne e un 27enne – sono stati denunciati alla Procura di Modena. Il primo è risultato positivo all’etilometro, mentre il secondo, pur presentando sintomi riconducibili all’assunzione di alcol, ha rifiutato di sottoporsi al test. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Sempre a Maranello, i Carabinieri hanno fermato un 40enne operaio trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga.