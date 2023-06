Controlli del fine settimana: 2 arresti e 8 conducenti di auto denunciati per abuso di alcol

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel corso dei servizi, protratti per tutta la notte, vigilando all’interno deli Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena hanno rintracciato una persona che da due giorni si era arbitrariamente allontata dalla propia abitazione, dove era stato precedentemente collocato agli arresti domiciliari.L’uomo, 28enne, trovato in possesso di hashish e di un grimaldello, è stato arrestato per evasione nonchè denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente. L'uomo sarà tradotto, lunedì mattina, davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.nel corso di un intervento notturno su segnalazione relativa ad una coppia che stava litigando, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 33enne, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel corso della lite, l’uomo si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti per separare i due litiganti, aggredendoli con spinte e gomitate, nel tentativo di proseguire la lite con la ex compagna. L’arrestato sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

I militari in servizio nel comune di Fiorano Modenese hanno fermato il conducente 32enne di un veicolo, risultato positivo all’alcooltest, con tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. La persona è stata denuciata alla Procura della repubblica e la patente di guida ritirata per la sospensione. Anche il conducente di una bicicletta, in transito con andamento alquanto incerto, è risultato positivo all’esame con etilometro e per tale violazione è stato denunciato.



Le pattuglie dei Carabinieri impiegate nel comune di Sassuolo, nel corso dei servizi di controllo alla circolazione all’interno del centro abitato, nelle serate di venerdì e sabato hanno sorpreso cinque conducenti di veicoli alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Le persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena e le rispettive patenti di guida sono state ritirate per l’applicazione della sospensione.



A Vignola, nella tarda serata di venerdì, all’interno del Parco Sandro Pertini, i Carabinieri della locale Tenenza, controllando alcuni giovani, hanno sorpreso un 20enne con una dose di hashish, procedendo alla segnalazione amministrativa alla Prefettura. Sempre a Vignola, nella nottata di sabato, i militari hannno sorpreso il conducente di un’autovettura sotto l’influenza dell’alcool, procedendo alla denuncia in stato di libertà e al ritiro della patente per la sospensione, mentre in quel centro urbano, i Carabinieri, nella prosecuzione dei controlli nelle aree pubbliche urbane, hanno proceduto alla segnalazione amministrativa di tre persone, trovate in possesso di piccoli quantitativi di hashish.