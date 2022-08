Ferragosto a Modena: 332 controlli stradali dei carabinieri

332 controlli su strada nei confronti di 409 persone e 299 veicoli. Questi i numeri dell'attività dei carabinieri delle 4 compagnie territoriali durante la giornata di Ferragosto in provincia di Modena.A Vignola sono stati segnalati alla Prefettura di Modena, quali assuntori di stupefacenti, 2 giovani che, a seguito di controllo, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1,5 e 0,4 gr di hashish e cocaina.A Modena, deferito in stato di libertà un 23 enne per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, all’interno del parco Novi Sad, dopo aver minacciato con una catena di ferro alcuni passanti, si è opposto al controllo, spintonando i militari; una volta contenuto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso 13,5 gr di hashish. A Pavullo nel Frignano, un 33enne è stato sorpreso a circolare alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito; nei suoi confronti, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida.