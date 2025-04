Controlli Nas: multati negozio etnico a Modena e supermercato in appennino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nas di Parma a tutela della sicurezza alimentare, finalizzati a garantire standard igienico-sanitari adeguati e la corretta gestione degli alimenti, soprattutto in vista dell’incremento delle attività di consumo legate alla stagione primaverile.

A Modena, i Nas hanno ispezionato un market etnico, accertando carenze igieniche nell’area espositiva e nel magazzino (sporco vetusto, ragnatele, confezioni di alimenti appoggiate a terra) e

mancata esposizione del divieto di fumo. Sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni per un importo di 1.440 euro.

Nell’Appennino Modenese, durante un’ispezione in un supermercato, sono state rilevate carenze igieniche nel reparto panetteria e nel magazzino alimenti, con sporco vetusto, ragnatele e materiale in

disuso ostacolante le pulizie. Contestata al titolare una sanzione amministrativa di 1.000 euro.