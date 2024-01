Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il servizio si è svolto in orario notturno nel comune di Montese, impiegando più pattuglie delle Stazioni di Montese, Zocca e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.A conclusione delle attività, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, quattro conducenti, di età compresa tra 26 e 33 anni, trovati alla guida dei rispettivi mezzi in stato di ebbrezza alcolica, mentre nei confronti di due giovani, di 20 e 24 anni, i cui tassi alcolemici erano inferiori a 0,80 g/l, sono state elevante sanzioni amministrative che hanno comportato la segnalazione alla Prefettura.Per tutti si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.Nell’ambito degli stessi controlli, un giovane 19enne, controllato a piedi nel centro di Montese, è trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish ed è stato quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore.