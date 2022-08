Controlli in piazze e parchi: un arresto e tre denunce

Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle piazze, nei parchi e nei luoghi di aggregazione giovanile disposti dal Comando Provinciale di Modena nei 47 comuni della provincia. Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nella tarda serata di ieri, hanno controllato un’autovettura al cui interno veniva identificato un giovane trovato in possesso di 60 grammi di hashish. La persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.



A Castelvetro, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato un’autovettura il cui conducente è risultato positivo al test con etilometro. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool con applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.





A Modena, lungo la Via Emilia Est, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, con quattro persone a bordo, il cui conducente, un 23enne, è stato trovato in possesso di 47 grammi di hashish.



A Campogalliano, nella prima serata, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 62enne, trovato in possesso di oltre 600 grammi di Marijuana.



A Ravarino, poco prima della mezzanotte, il conducente di un’autovettura uscita dalla sede stradale è stato controllato e denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto di sottoporsi al test con etilometro. In macchina è stata rinvenuta anche una dose di cocaina con conseguente segnalazione amministrativa alla prefettura di Modena.



Due giorni fa, analoghi controlli a Maranello e Vignola avevano già consentito ai Carabinieri di identificare due giovani in possesso di piccoli quantitativi di hashish, procedendo nei loro confronti alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.

Ieri mattina, verso le 11, i Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso di un servizio di controllo nel centro urbano, hanno fermato un venditore ambulante, trovato in possesso di 36 capi di abbigliamento di vari marchi, risultati non originali. Il 42enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per commercio di prodotti falsi.