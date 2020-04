Controlli spostamenti: altre 50 persone contravvenzionate dai CC

I controlli effettuati nell’ambito della provincia per il contenimento della diffusione del virus, effettuati dalle pattuglie messe in campo dai comandi arma competenti per territorio, si stanno dimostrando ancora molto utili, sia in termini di deterrenza, sia in termini di repressione di comportamenti scorrettiA Sassuolo e comuni limitrofi sono state fermate e controllate mentre circolavano senza particolare motivo di necessità, 13 persone delle quali cinque a Maranello, e tre a Formigine, due a Marano sul Panaro e due a Vignola.Si tratta soprattutto di soggetti a bordo di autovetture ma in alcuni casi anche a piedi o in bicicletta.A Pavullo nel Frignano e comuni limitrofi le sanzioni contestate nella giornata di ieri sono state sette, delle quali una a Frassinoro, una a Pievepelago, due a Serramazzoni, due a Pavullo e una a Montefiorino.Nel carpigiano, sono state fermate 29 persone, delle quali 19 in spostamento all’interno del proprio comune di residenza, a piedi o a bordo di veicoli ma sempre senza particolari esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero motivo di salute. Cinque trovate in circolazione al di fuori del proprio comune di residenza, delle quali uno proveniente da Reggio Emilia e una da Modena. Cinque sono stati sanzionati per aver costituito assembramento in luogo pubblico.