Controlli stradali, due segnalazioni e due denunce per alcol e droga in poche ore

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo e quelli della Stazione di Maranello, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza 2 persone poiché alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla Legge.