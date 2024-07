Controlli stradali: 3 patenti ritirate dai Carabinieri in poche ore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari della Compagnia di Carpi hanno eseguito un controllo mirato, nell’ambito del territorio di competenza, a sale gioco, sale scommesse ed esercizi con slot machines, pervenendo ad ispezioni di ben 25 locali e ad identificazione di 70 avventori, dei quali 28 di nazionalità estera. Alcuna infrazione è stata contestata.A Soliera i militari sono intervenuti nei pressi un supermercato dove una donna di 40 anni era stata fermata dagli addetti alle vendite dopo aver varcato le casse con vari generi alimentari occultati sulla persona: ne conseguiva una denuncia in stato di libertà per tentato furto.

A Finale Emilia, durante un servizio perlustrativo, personale Arma ha controllato due giovani, di età di 19 e 21 anni, all’interno dei giardini pubblici di quel centro, trovandoli in possesso di circa 11 grammi di hascisc per uso personale. E’ stato così operato il sequestro amministrativo dello stupefacente, con conseguente segnalazione dei due alla Prefettura di Modena.

I Carabinieri di Sassuolo hanno proceduto, durante l’esecuzione di diversi controlli alla circolazione stradale, alla denuncia in stato di libertà di tre uomini di 28, 33 e 50 anni colti nottetempo alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica: l’etilometro faceva registrare alle prove valori oltre la soglia di legge, cosa che ha comportato il ritiro immediato dei documenti di guida.

Stessa sorte seguiva ad un giovane 18enne di Pavullo nel Frignano che, controllato nella pubblica via da quei militari, veniva trovato in possesso di una dose di circa mezzo grammo dello stupefacente derivato della canapa sativa.