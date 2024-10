Controllo del territorio e lezioni antitruffa dei Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Venerdì 25 ottobre sono stati sottoposti a controllo i passeggeri delle linee passanti per San Felice sul Panaro e Finale Emilia, negli orari del primo pomeriggio ove la frequenza degli utenti è intensa. La presenza degli uomini dell’Arma, che ha senz’altro funto da deterrente a intenti di malintenzionati, ha rassicurato i viaggiatori e si ripeterà nei giorni a venire anche su altre tratte.Nella serata dello stesso giorno, un servizio mirato di pattugliamento è stato eseguito a Mirandola con controllo della circolazione stradale.

Nel corso delle verifiche, sono state sottoposte a procedura di identificazione 31 persone, fermati 25 veicoli ed eseguite ispezioni amministrative all’interno di 2 esercizi pubblici.



I Carabinieri di San Prospero e quelli di Campogalliano hanno incontrato la popolazione sul delicato argomento delle truffe agli anziani, tema la cui soglia di attenzione è mantenuta alta dall’Arma modenese in considerazione dei frequenti episodi che, sfortunatamente, non accennano a diminuire.

Presso la Sala Comunale della Biblioteca di San Prospero, e all’interno dei Musei della Bilancia di Campogalliano, il Maresciallo Maggiore Matteo Mauriola e il Maresciallo Capo Cristian Lombardi, comandanti delle Stazioni dei Carabinieri dei due centri urbani, hanno incontrato circa 100 persone, illustrando le tecniche utilizzate dai malviventi per ingannare gli anziani e fornendo utili raccomandazioni sui metodi di autotutela.