Controllo spostamenti: centinaia fermati, 45 contravvenzionati

Nella nuova domenica in piena emergenza coronavirus, c'è chi contravvenzionato non solo per avere violato il divieto di spostamento non giustificato, ma anche per avere inventato scuse inverosimili per tentare di farla franca. Come colui che in via San Giovanni Bosco, a Modena, è stato controllato dalla squadra volante. Alla richiesta degli agenti di spiegare il motivo della sua uscita, l'uomo ha dichiarato agli agenti di avere appena acquistato le sigarette al distributore automatico, a poca distanza. Un racconto verosimile vista l'oggettiva vicinanza del distributore. Ma che ha smesso di essere tale una volta mostrato il pacchetto su richiesta degli agenti. All'interno ne mancavano 5 che non potevano essere state fumate nel giro di un minuto ed in un breve tragitto a piedi. Da qui anche la responsabilità di avere dichiarato il falso agli agenti. Oppure è il caso di un altro uomo, fermato poco dopo le 15 in via Divisione Acqui, sempre a Modena. Ha dichiarato di essersi recato alla farmacia del Pozzo ma di averla trovata chiusa. Spiegazione smentita dal fatto che la stessa farmacia è aperta H24. La sincerità non ha invece evitato la contravvenzione ad un uomo che fermato in viale Martiri della Libertà, a Modena, mentre correva con abbigliamento da runner, ha semplicemente dichiarato di non avere saputo resistere alla voglia di correre. In tutto sono una ventina su quasi 300 persone fermate, le contravvenzioni elevate dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli. Altrettante quelle dei Carabinieri elevate soprattutto nel territorio montano dove pare diversi, in barba ai limiti di spostamento non giustificato tantopiù tra un comune e l'altro, hanno optato per una gitarella fuori portaPer questo, soltanto nel territorio montano, sono state sanzionate amministrativamente, per violazione alle disposizioni in tema di contenimento del virus, complessivamente 21 persone, delle quali otto nel Comune di Pavullo, una a Fanano, due a Pievepelago, due a Montefiorino, quattro a Frassinoro, due a Serramazzoni e due a Montese.A Maranello, i Carabinieri della locale stazione hanno accertato violazioni amministrative nei confronti di tre persone trovate e fermate in giro nel centro abitato a bordo di autovetture, senza un motivo legittimo di spostamento.A San prospero, i carabinieri della stazione, hanno Fermato, fuori dal comune di residenza ed in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni mi necessità, un cittadino calabrese ventiquattrenne, noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza i carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo all’autovettura che ha svelato la presenza di un coltello a serramanico della lunghezza di 27 cm in un involucro contenente 20 g di hashish. Il giovane oltre ad essere sanzionato in base alle vigenti norme di contenimento del virus, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente alla prefettura quale detentore per uso personale sostanze stupefacenti.