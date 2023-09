Cooperativa Monte Tabor Formigine: 'Da 25 anni inseriamo disabili al lavoro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella stesso fabbricato di oltre 800 mq sede della cooperativa (via della Fornace) si trova anche l’associazione di volontariato San Gaetano, costituita nel 1993 a Magreta di Formigine per svolgere attività socio-educative a favore di persone disabili.Entrambe le realtà sono nate per iniziativa di Giuliano Iotti, il commercialista formiginese scomparso il 4 settembre 2016, per anni molto attivo in campo sociale.'La nostra cooperativa svolge attività produttive nelle quali le persone svantaggiate possono costruire la loro dignità sociale - spiega la presidente della Monte Tabor Maria Pia Franchini - Avere un’occupazione permette di mettere a frutto le proprie capacità, guadagnare i mezzi finanziari per vivere e guardare con fiducia il futuro'.