Cornavirus, la mappa dei nuovi contagi: tre sessantenni tra i deceduti

Trentadue dei 43 nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in isolamento domiciliare, 10 sono in ospedale in reparto e uno è in terapia intensiva.Un uomo di 64 anni di PolinagoUn uomo di 91 anni di BomportoUn uomo di 66 anni di San Felice S/PUn uomo di 66 anni di ModenaUn uomo di 92 anni di FormigineUn uomo di 91 anni di FormigineUn uomo di 84 anni di FormigineUn uomo di 95 anni di MaranelloUna donna di 76 anni di San Felice S/PUna donna di 82 anni di CavezzoUna donna di 93 anni di ModenaUna donna di 81 anni di Modena,Un uomo di 88 anni PavulloUn uomo di 86 anni di ModenaBastiglia 1Camposanto 2Carpi 6Castelnuovo 2Finale Emilia 2Fiorano 1Formigine 1Lama Mocogno 1Medolla 1Mirandola 2Modena 9Novi 1Palagano 1Pavullo 3Ravarino 3San Felice 1Sassuolo 1Soliera 1Vignola 2Non residenti in provincia 2Si aggiungono oggi 11 nuovi, vale a dire senza più sintomi e 13 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 103 le persone guarite clinicamente, di cui 33 con anche il doppio tampone negativo.