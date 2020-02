Coronavirus Carpi, appello a chi ha frequentato il Duende e piscina

Chi ha sintomi respiratori come tosse, febbre e raffreddore, e ha frequentato sabato 22 febbraio la piscina comunale di Carpi dalle 14 alle 16 o, sempre sabato, la discoteca Duende dalle 23.30 alle 2, è invitato a stare a casa in isolamento e contattare l'Ausl di Carpi'. La comunicazione è stata diffusa poco fa in modo congiunto e su tutti i social istituzionali, compreso quello del sindaco Bellelli, da Azienda Ausl e Comune di Carpi. Ricordiamo che a Carpi al momento sono stati diagnosticati 14 casi di Coronavirus legati al contagio dell'imprenditore Garc e dei suoi familiari.