Coronavirus: contagi a Modena, Formigine, Maranello e Spilamberto

Gli 11 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano tutti in isolamento domiciliare. Sono residenti a Formigine (1), Maranello (1), Spilamberto (1) e Modena città (8).Si aggiungono 6 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 6 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3488 le persone guarite clinicamente, di cui 3463 con anche il doppio tampone negativo.

