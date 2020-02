Coronavirus, da oggi tenda davanti ad ospedale Pavullo per contagiati

Anche l’ospedale di Pavullo ha predisposto oggi un'area ad hoc per accogliere i pazienti potenzialmente infetti dal Coronavirus. Tale area è stata identificata nell’attuale Centro Prelievi, adiacente al Pronto Soccorso attuale. In tal senso da domani il Centro Prelievi viene trasferito presso i locali del Centro Diurno Salute Mentale in via Corsini 1, mentre il trasloco è avvenuto nella giornata di oggi al termine della seduta del mattino.

A darne notizia è il presidente della provincia Giandomenico Tomei.



'Il Pronto Soccorso potrà quindi disporre di due aree separate, distinguendo un percorso pazienti potenzialmente infetti e uno per pazienti senza sospetto di malattia infettiva e nella mattinata di oggi verrà posizionata una tenda (ad opera della Protezione Civile – AVAP Pavullo) nell’area antistante il Pronto Soccorso, con funzione di pre-triage - afferma Tomei -. I pazienti con accesso autonomo al PS saranno prima intercettati presso questa tenda e poi avviati in uno dei due percorsi di cui prima, in relazione alla presenza o meno di sospetta malattia infettiva diffusiva I pazienti che invece arriveranno in ambulanza saranno valutati a bordo della stessa e, all’arrivo in ospedale, smistati in uno dei due percorsi, salvo trasporto diretto verso il Policlinico di Modena o altri percorsi dedicati'.