Coronavirus, il sindaco di Carpi: 'Non è un messaggio di panico'

'Uno dei casi interessati dal coranavirus ha frequentato due luoghi di Carpi:. Questi due luoghi non sono assolutamente infetti e le persone che hanno frequentato questi luoghi non sono affatto automaticamente infetti. Il messaggio è rivolto solo alle persone che hanno sintomi e che hanno frequentato questi due luoghi nelle fasce orarie indicate. Costoro possono contattare quindi il numero 059.3963663 o la mail carpi@ausl.mo.it per poter ricevere un tampone. Il tampone viene fatto solo a chi ha sintomi. Non è un messaggio di panico, ma l'obiettivo è avere la reale rete dei contattati avuti da chi ha contratto il virus'.Così il sindaco di Carpispiega l'annuncio dato poco fa dell'Ausl e dal Comune stesso relativo all'invito all'isolamento a chi ha sintomi respiratori come tosse, febbre e raffreddore, e ha frequentatoPoi dal sindaco un nuovo appello contro le notizie false e i messaggi vocali falsi via sms, tra i quali ad esempio. 'Non amo fare i video, ma lo faccio con questa faccia per prendermi la responsabilità di qyello che dico' - ha detto Alberto Bellelli sottolineando anche l'attenzione alle conseguenze economiche delll'allerta coronavirus.Ricordiamo che a Carpi al momento sono stati diagnosticati 14 casi di Coronavirus legati al contagio dell'imprenditore Garc e dei suoi familiari.