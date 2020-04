Coronavirus, la mappa dei contagi: muore un 57enne di San Felice

Diciassette dei 21 nuovi casi di coronavirus registrati oggi a Modena sono in isolamento domicliare, 4 sono ricoverati ma non in terapia intensiva.Donna dii 81 anni di PavulloUomo di 79 anni di SassuoloDonna di 85 anni di MaranelloDonna di 90 anni di ModenaDonna di 87 anni di ModenaDonna di 96 anni di FormigineUomo di 80 anni di CarpiUomo di 57 anni di San FeliceBastiglia 1Carpi 1Castelfranco 2Finale Emilia 2Fiorano 2Frassinoro 1Modena 5Pavullo 2Sassuolo 1Soliera 2Vignola 1Non residenti in provincia 1Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 43 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1159 le persone guarite clinicamente, di cui 768 con anche il doppio tampone negativo.