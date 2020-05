Coronavirus, mappa contagi: casi a Modena, Vignola e Carpi

Si sono verificati a Carpi (1), Modena (3), Vignola (1) e tre casi non residenti in provincia i nuovi 8 contagi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena. Tutti i nuovi malati si trovano in isolamento domiciliare.in quanto contatti stretti di casi positivi in ambiti famigliari.Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3146 le persone guarite clinicamente, di cui 3001 con anche il doppio tampone negativo.