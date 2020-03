'Coronavirus, primo contagio a Fanano: ma il sindaco non risponde alle domande'

'“Attacchi personali nei suoi confronti e una inutile perdita di tempo”. Ecco come pubblicamente il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli definisce ciò che la minoranza porta all’attenzione dell’amministrazione e, nel caso specifico del Prefetto. L’avallare abusivismi, il non rispettare i tempi previsti dalla legge nello svolgere i compiti istituzionali di un pubblico ufficiale, oggi, nel non dare notizie ai cittadini circa la gravità della situazione sanitaria anche a Fanano, ma coprire tutto con il polverone di una realtà finta dove il turismo è in crescita, questo a sua detta è il modo corretto e onesto di amministrare'. Così in una nota i consiglieri della lista di minoranza 'Per Fanano'attaccano il sindaco di Fanano'Chiunque si azzardi a mettere in discussione l’assolutezza dei sui metodi, è bugiardo, ingiusto, poco intelligente e nemico del paese. Proposte costruttive della minoranza? Non esistono! Perché sono appunto della minoranza. E così è stato in passato per la proposta di riesame della chiusura del Punto Nascite di Pavullo, così è stato per la richiesta di ripristinare l’attività del centro Bortolotti a sostegno di una corretta aggregazione dei giovani e degli anziani, così per la ricerca di una alternativa al traffico di mezzi pesanti per eliminare alcuni pericoli nella tratta Fanano Ospitale. Tutte puntualmente bocciate - continuano i consiglieri di minoranza -.Non c’è tempo da perdere. Cosa sta facendo l’amministrazione per gestire il problema? Cosa sta facendo l’amministrazione per tutelare il più possibile i suoi cittadini, specialmente quelli più fragili e a rischio? Cosa sta facendo per informarli? Anche queste domande sono tempo perso e attacchi personali?'.- chiudono i consiglieri - Noi abbiamo comunque partecipato al consiglio con la certezza di ricevere soprattutto informazioni circa la situazione sul coronavirus a Fanano alla luce dei preoccupanti eventi delle ultime ore. L'unico argomento che è stato trattato è stato invece il trasferimento della gestione di un bando di finanziamenti pubblici dall'Unione dei Comuni alla Provincia. Abbiamo cercato ripetutamente di ricevere risposte e chiarimenti circa la situazione dei contagi a Fanano e delle relative misure messe in atto dall'amministrazione per tutelare ed informare i cittadini.Insisteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per ricevere le informazioni necessarie che a nostro avviso ogni cittadino ha diritto di sapere visto che l'argomento tocca proprio la nostra salute'.