Corti e Marchetti: 'Gestione acqua Fanano e Fiumalbo, Lega non molla'

E' stata una serata molto partecipata quella organizzata venerdì dalla Lega a Fanano per affrontare il tema della gestione autonoma del servizio idrico sia a Fanano che a Fiumalbo. Oltre 40 persone hanno voluto essere presenti all'incontro promosso dal referente del Carroccio per la montagna Stefano Marchetti e dal senatore Lega Stefano Corti. Si è parlato ovviamente della gestione in house dell'acqua dopo la decisione del Tar di escludere una deroga per consentire di mantenere il controllo locale ma anche dei nodi legati a turismo e viabilità in Appennino. 'Davanti alla decisione del Tar di respingere i ricorsi dei Comuni di Fiumalbo e Fanano ci siamo subito schierati al fianco delle amministrazioni, al di là del loro colore politico, nella battaglia per la gestione autonoma del servizio idrico - spiegano Marchetti e Corti -. Ovviamente attendiamo il pronunciamento dei consigli comunali che speriamo siano convocati a breve per capire se le amministrazioni vogliono portare avanti questa battaglia facendo ricorso in tempo utile al Consiglio di Stato. La Lega è pronta a supportare i cittadini e le amministrazioni e i tempi e i presupposti per un ricorso ci sono. Possiamo garantire che la Lega della Montagna supporterà ogni battaglia civile e legale per evitare l'epilogo indicato dagli ultimi pronunciamenti'.