Costantini: dopo l'addio al Pd, salto in Azione come candidato in Europa

'In Azione ho incontrato persone che hanno creduto nella mia esperienza e nei miei sogni, chiedendomi di mettere al servizio di questo nuovo progetto il valore che ho costruito in questi dieci anni come sindaco. Arrivano dei momenti nella vita in cui capisci che la strada giusta è quella in salita, capisci che non basta più un sindaco, ci vuole qualcuno che faccia gli interessi della comunità a un livello più alto' - ha dichiarato Costantini di fronte a oltre 150 persone raccolte domenica mattina sotto al Torrione di Spilamberto.





'Oggi è un gran giorno: ritrovo un amico, un sindaco eccezionale dell’Emilia-Romagna che sceglie di entrare in Azione al termine di dieci anni di un mandato ricco di innovazione, attenzione all’ambiente, alle famiglie e all’impresa. Stimo profondamento Umberto e sono orgoglioso di annunciare che sarà candidato in Europa per Azione' - ha commentato il deputato e cofondatore di Azione Matteo Richetti, presente insieme al senatore Marco Lombardo e agli altri dirigenti regionali del partito all’evento organizzato da Costantini.