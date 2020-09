Covid, 18 contagi a Modena. Due pazienti in terapia intensiva

Due dei 18 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena sono ricoverati in terapia intensiva, gli altri contagiati sono in isolamento domiciliare.Ecco dove sono avvenuti i nuovi casi:Carpi 4Maranello 2Mirandola 4Modena 5Sassuolo 1Spilamberto 1Un caso non è residente in provinciaSi aggiungono 13 nuovi guariti con due tamponi negativi e 14 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3810 le persone guarite clinicamente, di cui 3726 con anche il doppio tampone negativo.