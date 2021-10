Covid, 45 contagi, un morto e due ricoveri a Modena

In provincia di Modena, su 45 nuovi positivi , 30 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio, 1 al test pre-ricovero. I sintomatici sono 30, gli asintomatici 15. Una persona è stata ricoverata in Terapia intensiva, una in Reparto.Si registra un decesso: donna di 90 anni di Modena. Si aggiungono 17 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.069.Ecco dove si sono registrati i nuovi casi:Carpi 26Castelfranco 1Castelnuovo 1Fiorano 1Formigine 1Modena 7Pavullo 3Ravarino 1Spilamberto 1Vignola 2Fuori provincia 1