Covid, 60 contagi nel modenese e 10 decessi. I ricoveri sono 10

In provincia di Modena, su 60 nuovi positivi , 27 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono risultati positivi a test pre-ricovero; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 27, gli asintomatici 33. Le persone ricoverate in Reparto sono 8, due in Terapia intensiva. Si aggiungono 418 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 51607.Si registrano 10 decessi:Donna di 91 anni di ModenaDonna di 93 anni di ModenaDonna di 89 anni di MirandolaDonna di 81 anni di SassuoloDonna di 77 anni di SolieraUomo di 70 anni di FioranoUomo di 91 anni di MaranelloUomo di 89 anni di CarpiUomo di 74 anni di FormigineUomo di 86 anni di Castelfranco EmiliaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 1Campogalliano 1Carpi 4Castelfranco 2Castelnuovo 5Fiorano 6Formigine 1Guiglia 1Maranello 4Mirandola 1Modena 20Pavullo 1Prignano 1San Cesario 1Sassuolo 4Spilamberto 1Vignola 3Fuori provincia 3