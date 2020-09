Covid a Carpi, giovane denunciato per epidemia colposa

Il 24enne è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di epidemia colposa. L’episodio è stato segnalato anche al Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl per le indagini sanitarie sulla ragazza.

Sono stati predisposti anche diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed uscita dalla città. Proprio nel corso di uno di questi controlli è stata fermata un’autovettura con a bordo una coppia di giovani. Dalle verifiche è emerso che il ragazzo di 24 anni, residente a Carpi, che si trovava alla guida del veicolo, era sottoposto a restrizioni sanitarie presso la propria abitazione. Il giovane ha ammesso di aver violato l’obbligo della quarantena per portare a casa la fidanzata.

