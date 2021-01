Covid, a Modena 240 contagi e 8 morti. Diciotto ricoverati oggi

In provincia di Modena, su 240 nuovi positivi , 159 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio,1 attraverso screening sierologici, per 46 casi è in corso la ricerca epidemiologica. Sedici le persone ricoverate in Reparto, due in Terapia intensiva. I sintomatici sono 159, gli asintomatici 81. Si aggiungono 129 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 27411Si registrano 8 decessi:Donna di 85 anni di SassuoloDonna di 89 anni di CampogallianoDonna di 89 anni di CavezzoDonna di 71 anni di MirandolaUomo di 89 anni di MaranoUomo di 89 anni di ModenaUomo di 83 anni di ModenaUomo di 90 anni di VignolaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 1Campogalliano 2Camposanto 4Carpi 25Castelfranco 19Castelnuovo 5Castelvetro 2Cavezzo 6Concordia 2Fanano 3Finale Emilia 2Fiorano 3Fiumalbo 11Formigine 6Frassinoro 2Guiglia 2Maranello 9Marano 1Medolla 2Mirandola 7Modena 55Montecreto 1Nonantola 5Novi 1Palagano 2Pavullo 2Pievepelago 4Ravarino 2RiolunatoSan Cesario 2San Felice 4San Possidonio 1Sassuolo 16Savignano 6Serramazzoni 3Soliera 6Spilamberto 3Vignola 9Zocca 1Fuori provincia 3