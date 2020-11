'Covid: a Pavullo è emergenza Covid, ma non molliamo'

'L’escalation di positivi di queste ultime settimane nel territorio comunale di Pavullo fa paura. E’ normale che i cittadini siano preoccupati. Le imprese, i commercianti, le famiglie con ragazzi che frequentano le nostre scuole, gli ambulanti, e tutti i Pavullesi hanno bisogno sia di risposte, sia di contare su un’amministrazione attiva nell’affrontare l’emergenza Covid sul proprio territorio. Infatti ben consapevoli del problema e della necessità di intervenire, è proprio di pochi giorni fa la proposta del nostro assessore della Lega Eros Camatti di attivare la sanificazione delle strade e delle aree pubbliche tramite una ditta specializzata'. Lo affermano in una nota il senatore della Lega Stefano Corti e Simona Magnani, responsabile Lega della sezione Montagna.

'La soluzione non può e non deve essere quella di prevedere ulteriori restrizioni rispetto quelle già imposte a livello di Governo e Regione. D'altronde Pavullo nel Frignano non è in una posizione molto diversa rispetto altre realtà modenesi. Purtroppo, siamo stati particolarmente colpiti dai pessimi riscontri che hanno portato le deboli e anacronistiche misure di Governo su scuola e trasporti, con svariate classi poste in quarantena e conseguentemente i relativi genitori - aggiungono Corti e Magnano -. Auspichiamo sia data una risposta concreta agli ambulanti per quanto concerne l’organizzazione in sicurezza del mercato settimanale, interventi comunque necessari per l’intero indotto dei commercianti del centro e rafforzando i controlli per l’applicazione delle disposizioni anticovid da parte di tutti. Non molliamo, la Lega è presente'.