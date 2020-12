Covid a scuola a Modena, altre 23 classi in isolamento

Nella settimana dal 7 al 14 dicembre sono state poste in isolamento 23 classi in provincia di Modena, mentre è terminato l'isolamento per 55 classi.

Su una popolazione in età scolare di quasi 118mila studenti in tutta la provincia, ad oggi il numero di tamponi eseguiti tra ragazzi e personale scolastico è pari a circa 11.800, di cui 9.660 a studenti e 2.140 a insegnanti. Di questi 1.063 sono risultati positivi. Si tratta di 875 studenti – pari allo 0,7% della popolazione studentesca stimata - e 188 operatori scolastici, pari all’1,3% sui 15mila stimati dall’Ausl come destinatari del test sierologico.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati quasi 6mila tamponi rapidi, di cui l’88% a studenti e il 12% a insegnanti. Di questi l’1,5% sono risultati positivi e ha fatto seguito il tampone molecolare.