Covid a scuola, cinque classi in isolamento e una scuola chiusa

In base ai risultati dei tamponi, tutti negativi, si è concluso il periodo di sorveglianza sanitaria per gli studenti dell’istituto di istruzione superiore ‘Cavazzi’ di Pavullo. Non vi sarà, quindi, più l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche al banco.

