Covid a scuola: contagi a Castelfranco, Nonantola, Sassuolo, S.Cesario

Ancora nuovi casi di contagio nelle scuole modenesi. Oggi si sono verificate positività alle scuole di Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario e Sassuolo.Ecco l’elenco degli istituti interessati e le disposizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl.Elementari Guinizzelli di Castelfranco: saranno eseguiti i tamponi, i bambini e gli operatori della sezione interessata dovranno osservare un periodo di isolamentoSuperiori Elsa Morante di Sassuolo: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherine al banco obbligatorie in tutto l'edificio.Elementari Fratelli Cervi di Nonantola: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherine al banco obbligatorie in tutto l'edificio.Elementari Verdi di San Cesario: saranno eseguiti i tamponi, non si rende necessario l’isolamento. Mascherine al banco obbligatorie in tutto l'edificio.