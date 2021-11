Covid a scuola, rientra allarme a Finale e si apre a San Possidonio

Rispetto alla situazione della scuola secondaria di primo grado Frassoni di Massa Finalese , dove il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena aveva disposto la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza in tutta la scuola, il piano di screening ha consentito di rilevare ulteriori 7 positività (che portano a 23 il totale) in una sola classe che dunque è stata posta in isolamento. Per il resto dell’istituto è stata invece disposta la ripresa delle lezioni.A seguito del riscontro di diverse positività nella scuola primaria Andreoli di San Possidonio, per un totale di 29, il Dipartimento di Sanità pubblica ha disposto la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza in tutta la scuola fino all’esecuzione dello screening con tampone per tutto l’istituto. Sulla base degli esiti si stabiliranno gli ulteriori provvedimenti da adottare.