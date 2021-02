Covid alla Cra Ravarino, la strage continua: 12 morti e 9 ricoverati

Peggiora ancora la situazione dei contagi Covid alla Casa residenza anziani di Ravarino.Il 29 gennaio sono stati effettuati tamponi molecolari di controllo ad operatori e a qualche residente senza sintomi: l’esito è stato di due guarigioni. Si aggiungono 2 nuove positività tra gli infermieri: è previsto il supporto da altre gestioni Domus per almeno una decina di giorni. Dal 29 gennaio, si sono registrati due decessi, il rientro dall’ospedale di un’ospite in discrete condizioni di salute e tre ricoveri.Ad oggi, la situazione è la seguente: 55 posti occupati (di cui 2 della comunità alloggio), 21 residenti positivi (di cui 9 in ospedale e 12 gestiti in Cra), 12 residenti deceduti di cui 10 con referto positivo Covid (dieci giorni fa i decessi erano 7), sei residenti sono guariti, tre residenti sono rientrati in comunità alloggio.