Covid, contagi a Carpi, Castelfranco, Sassuolo, Serramazzoni e Modena

Gli 8 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano tutti in isolamento domiciliare. Due sono di rientro dall’estero (Marocco), tre sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti e tre sono classificati come sporadici.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:Carpi 1Castelfranco 1Modena 4Sassuolo 1Serramazzoni 1Si aggiungono 18 nuovi guariti con due tamponi negativi e 21 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4022 le persone guarite clinicamente, di cui 3886 con anche il doppio tampone negativo.