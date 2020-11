Covid, così è cambiato l'ospedale di Pavullo

“Una riorganizzazione complessa – spiegano Daniela Altariva e Gabriele Romani della Direzione sanitaria dell’Ospedale di Pavullo –, che ha visto la collaborazione di tutti gli operatori: in due giorni abbiamo trasferito in sicurezza il reparto Covid dalla Medicina III – che ora ospita pazienti negativi al coronavirus – alla Medicina I e II, dove ora sono a disposizione 31 posti letto, dai 16 iniziali, per i pazienti positivi”.

Il sensibile aumento dei ricoveri ha portato la Direzione sanitaria dell’Ospedale di Pavullo a ridisegnare la logistica al fine di incrementare i posti letto disponibili, grazie alla disponibilità di tutti i professionisti, in quella logica di progressivo ampliamento di spazi covid che le Aziende sanitarie modenesi stanno portando avanti per rispondere ai crescenti bisogni assistenziali. Fondamentale anche l’apporto dell’Area Omogenea di Pavullo, dove sono presenti 12 posti letto internistici, attualmente riservati a pazienti covid negativi, che si aggiungono a quelli della Medicina III.

“C’è una diversa percezione di questa pandemia – sottolinea ancora la dottoressa Di Girolamo – tra chi lavora nel settore e chi invece è fuori da un contesto sanitario. Qui assistiamo pazienti di media complessità, hanno necessità di ossigeno non ventilato e sono costantemente monitorati per scongiurare peggioramenti. Rispetto alla prima ondata siamo migliorati nella gestione dell’assistenza dal punto di vista clinico, c’è più esperienza”.

