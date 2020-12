Covid, da sabato torna il mercato in piazza a Pavullo

Il tavolo tecnico a cui siedono l'amministrazione comunale, le associazioni di catogoria e le forze dell'ordine locali ha dato il via libera al mercato settimanale nel rispetto delle normative anti Covid e dell'ultimo Decreto regionale. A partire da sabato 5 dicembre a Pavullo torna il mercato nella sua sede storica, la piazza lungo la via Giardini: 'La decisione è frutto di una lunga e costruttiva discussione, senza forzature da parte di nessuno degli attori in campo - sottolineano da Confesercenti Area del Frignano - Vogliamo ringraziare l'amministrazione per aver reso possibile questo sforzo comune, finalizzato a dare una risposta concreta agli operatori penalizzati da tante settimane di stop. Siamo ben consapevoli che la situazione epidemiologica della nostra area è particolarmente delicata, per questo metteremo in campo tutte le accortezze necessarie per garantire la massima sicurezza'.