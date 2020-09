Covid, Da Vinci Carpi: positivo altro studente, classe in isolamento

Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di tamponi di screening agli alunni di una classe dell’Istituto tecnico industriale “Da Vinci” di Carpi, è risultato positivo un nuovo studente (qui l'articolo sul primo caso). Anche se in base ai criteri temporali le fonti di contagio per i due compagni di classe sono molto probabilmente da riferire a contesti diversi fra loro, e nonostante tutti gli altri alunni siano risultati negativi al test, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha ritenuto opportuno disporre formalmente l’isolamento domiciliare di 14 giorni per i ragazzi. Allo stato attuale non sembrano invece sussistere i presupposti per estendere tale misura preventiva al corpo insegnante.

Sarà disposto invece un tampone di controllo per i compagni di classe di un minore risultato positivo al covid e che frequenta l’Istituto “Cervi” di Nonantola. In ragione del limitato contatto avuto con il caso non è stato disposto alcun isolamento in attesa del tampone ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina all’interno dell’istituto fino a nuova comunicazione alla scuola da parte dell'Azienda sanitaria.

Sono risultati tutti negativi e possono tornare regolarmente in classe gli studenti dell’Istituto secondario di I grado “Gasparini” di Novi di Modena e della scuola primaria “A. Frank” appartenenti al medesimo comprensivo di Novi di Modena che nei giorni scorsi erano stati invitati a porsi precauzionalmente in isolamento. L’esito negativo è stato comunicato alle famiglie; possono dunque riprendere le lezioni, ma per una maggiore sicurezza è stato disposto un secondo tampone di controllo, misura disposta in via massimamente cautelativa per i compagni di classe del caso positivo, e che sarà effettuato tra alcuni giorni. In attesa dell’esito, in tutto l’istituto si dovrà tenere la mascherina indossata per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.