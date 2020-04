Covid, dalla Croce Blu di Bastiglia 50mila euro per il Policlinico

Il mondo del volontariato si attiva anche a livello economico per far fronte alla emergenza coronavirus. Laha donato 50mila euro al Policlinico di Modena finalizzata all’acquisto di un ecografo multidisciplinare e di un sistema per la formazione ALS (Advanced Life Support), nonché al finanziamento di borse di studio favore della Struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza del Policlinico di Modena.Una lettera di ringraziamento è stata inviata ai volontari bastigliesi dalla stessa azienda ospedaliera di Modena.