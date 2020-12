Covid, i carabinieri di Carpi guariti donano il plasma

Una giornata dedicata al prossimo quella trascorsa da alcuni carabinieri della compagnia di Carpi e delle stazioni dipendenti che, guariti dal Covid-19. 'I militari hanno infatti deciso di donare il plasma per aiutare concretamente chi sta ancora combattendo la propria battaglia contro il virus' - spiega l'Arma in una nota.

