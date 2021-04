Covid, lutto nel distretto ceramico per la morte di Carlo Selmi

Lutto nel mondo dell'imprenditoria del distretto ceramico. Lo scorso venerdì è deceduto Carlo Selmi, ricoverato all’ospedale di Sassuolo per problematiche di salute a cui si è aggiunto il Covid. Aveva 80 anni. Selmi è stato amministratore delegato e presidente di Coem Ceramiche Spa di Roteglia, azienda che consta di 170 dipendenti e che ha uno stabilimento qui a Fiorano Modenese in via Cameazzo, denominato “Ceramica Fioranese”, costituito da 130 dipendenti.“Se n’è andato – afferma il sindaco Francesco Tosi – un altro pioniere del mondo ceramico. Se n’è andato un grande imprenditore, un uomo riservato e apprezzato, anche dai dipendenti, soprattutto per la sua umanità e generosità personale. Esprimo alla famiglia sinceri sentimenti di condoglianza come pure ai lavoratori della Ceramica Fioranese e della COEM. Non dimenticheremo il suo esempio”.“Uno dei pionieri del mondo ceramico che con tenacia, intuito e lungimiranza seppe trasformare la nostra terra in un esempio mondiale di produttività ed innovazione offrendo lavoro e benessere a centinaia di famiglie - aggiunge il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani -. Una persona riservata ma al tempo stesso generosa ed apprezzata da chiunque abbia avuto modo di lavorare con lui: ai famigliari, ai tanti amici ed ai dipendenti vanno le più sentite condoglianze a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo”.I funerali di Carlo Selmi avverranno oggi presso il Duomo di San Giorgio e a seguire presso il cimitero di Fiorano Modenese.