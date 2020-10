Covid, mercato di Vignola: multato un ambulante pakistano

La polizia locale dell'Unione Terre dei Castelli ha multato questa mattina alle 11 un pakistano di 35 anni, M.I., residente in Provincia di Bologna, titolare di un banco per la vendita di calzature e abbigliamento al mercato settimanale di Vignola.L'uomo è stato sanzionato in base al decreto per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e al protocollo redatto dalla Regione Emilia Romagna per la vendita in forma ambulante che prevede l'obbligo, per i titolari del banco, di assicurare il distanziamento di almeno un metro tra i clienti del proprio banco. La multa è di 400 euro a cui si somma un giorno di sospensione dell'attività in attesa dei provvedimenti dell'Autorità Amministrativa competente che potrà disporre ulteriore chiusura.