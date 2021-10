Covid Modena, 28 contagiati e due ricoveri

In provincia di Modena, su 28 nuovi positivi, 26 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 26, gli asintomatici 2Due le persone ricoverate. Si aggiungono 31 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.100Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:Carpi 6Castelnuovo 1Concordia 1Fanano 1Fiorano 1Formigine 2Maranello 1Mirandola 1Modena 7Nonantola 1Pavullo 1San Possidonio 1Serramazzoni 2Spilamberto 2

