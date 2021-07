Covid Modena, 91 contagi. Un ricovero in Terapia intensiva

In provincia di Modena, su 91 nuovi positivi, 85 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 attraverso test per categoria; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 85, gli asintomatici sono 6. Una persona è stata ricoverata in Terapia intensiva. Si aggiungono 11 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.031.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 1Campogalliano 2Carpi 5Castelfranco 4Castelnuovo 1Castelvetro 5Concordia 1Finale Emilia 1Fiorano 4Formigine 5Guiglia 1Maranello 2Marano 2Mirandola 4Modena 25Nonantola 3Pavullo 2San Felice 1Sassuolo 6Savignano 2Soliera 1Spilamberto 2Vignola 6Fuori provincia 5