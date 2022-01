Covid Modena, 3 morti ultra 85enni con boom di casi. E le Terapie intensive sono meno piene

Oggi, giovedì 6 gennaio, nell’aggiornamento quotidiano sull’andamento epidemiologico in Emilia-Romagna – e dunque in quello della provincia di Modena – oltre ai nuovi casi positivi quotidiani sono stati comunicati al ministero della Salute anche casi relativi agli ultimi dieci giorni che non erano stati inseriti nel sistema informativo per consentirne l’adeguamento alle nuove indicazioni nazionali.Il totale della provincia di Modena non rappresenta quindi l’effettiva numerosità dei nuovi casi del 5 gennaio, ma ricomprende casi relativi ai giorni precedenti rappresentati per la quasi totalità da tamponi antigenici positivi eseguiti nelle farmacie. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva, in base al dato regionale, calano di due unità.'I casi sono stati tutti presi in carico dal momento in cui abbiamo ricevuto la comunicazione della positività – chiarisce Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl – però abbiamo dovuto attendere che il sistema fosse pienamente operativo per l’inserimento nei flussi regionali e poi nazionali.In provincia di Modena, su 11.667 positivi segnalati oggi nel report regionale, 3962 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 tramite screening sierologico; 7 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2 sono risultati positivi a test pre-ricovero; per altri 7654 casi si tratta, per la maggior parte di essi, di integrazioni legate agli ultimi giorni per i quali è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 3962, gli asintomatici sono 7705.Risultano purtroppo 3 decessi inseriti nel report regionaleDonna, 95 anni, Modena,Donna, 86 anni, ModenaUomo, 95 anni, ModenaVista la complessità del dato, che raccoglie casi di diverse giornate, non è possibile la completa distribuzione dei casi aggiuntivi sui comuni. Il report di distribuzione dei casi sui comuni sotto riportati si riferisce dunque ai tamponi - antigenici e molecolari - relativi ai casi del 5 gennaio (entrati a sistema tra il 4 e il 5 gennaio). Da domani il flusso informativo fornirà solo i dati dei nuovi positivi del giorno precedente (molecolari + antigenici).Eccoli:BASTIGLIA 41BOMPORTO 71CAMPOGALLIANO 55CAMPOSANTO 2CARPI 406CASTELFRANCO 131CASTELNUOVORANGONE 86CASTELVETRO 60CAVEZZO 37CONCORDIA 22FANANO 18FINALE 48FIORANO 158FIUMALBO 3FORMIGINE 316FRASSINORO 6GUIGLIA 11LAMA MOCOGNO 11MARANELLO 144MARANO 17MEDOLLA 27MIRANDOLA 108MODENA 980MONTECRETO 3MONTEFIORINO 17MONTESE 5NONANTOLA 96NOVI 38PALAGANO 6PAVULLO 80PIEVEPELAGO 13POLINAGO 3PRIGNANO 23RAVARINO 54RIOLUNATO 5SAN CESARIO 38SAN FELICE 30SAN POSSIDONIO 12SAN PROSPERO 26SASSUOLO 333SERRAMAZZONI 34SAVIGNANO 48SESTOLA 15SOLIERA 78SPILAMBERTO 81VIGNOLA 150ZOCCA 11FUORI PROVINCIA 217