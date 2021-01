Covid, prime vaccinazioni nelle Cra Carpi. Si parte da Tenente Marchi

«E' assolutamente importante, diciamo pure necessario, che tutti, operatori e anziani, facciano al più presto il vaccino, perché è l'unico modo per costruire un argine al propagarsi del virus dentro le case protette e prevenire ulteriori contagi, anche se attualmente nessuna delle tre RSA carpigiane registra casi di positività fra i circa 150 ospiti né fra i lavoratori - spiega l'assessore a Sanità e Servizi Sociali Tamara Calzolari -. Entro il 13 gennaio saranno interessate anche le altre case protette, e le case famiglia. In seguito sarà la volta anche delle comunità alloggio e dei centri diurni per anziani e disabili».

