Covid scuole modenesi: casi al nido Parco di Sassuolo e al Cattaneo

Ancora contagi nelle scuole modenesi. Oggi sono stati riscontrati due casi di positività: si tratta di un operatore scolastico dell’asilo nido “Parco” di Sassuolo e di uno studente dell’Istituto Professionale “Cattaneo-Deledda” di Modena.

Appresa notizia delle positività, l’Ausl ha avvisato gli istituti; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni alle famiglie da parte del Dipartimento di Sanità pubblica.

All’asilo nido Parco è stato disposto l’isolamento fiduciario per i bambini e gli operatori della sezione interessata, mentre per quanto riguarda l’Istituto Cattaneo-Deledda, le persone interessate dai provvedimenti del Dipartimento saranno sottoposte a tampone: in ragione di quanto emerso dall’indagine epidemiologica e delle recenti indicazioni regionali non è stato disposto l’isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina anche al banco in tutto l’istituto e per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.